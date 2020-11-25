Відсьогодні в Україні набрали чинності зміни до правил дорожнього руху. Відтепер, пішоходи обов’язково мають використовувати світловідбивні елементи у темну пору доби. Це може бути стрічка, наклейка або жилет.

Щодо велосипедистів, то їм дозволений рух смугою, яка призначена для маршруток.

Автовласникам заборонили змінювати розмір, форму, колір та місце розміщення номерних знаків.

А в таксі пасажири тепер повинні користуватися пасками безпеки. Вимагати дотримання цього правила мають водії сервісів перевезень.