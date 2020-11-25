Дніпро приєднався до всеукраїнської акції “16 днів проти насильства”

Розпочалась вона сьогодні, у Всесвітній день боротьби проти злочинів над жінками. За статистикою, кожна третя жителька планети стає жертвою домашніх тиранів. І це лише офіційні дані. Постраждалих в рази більше, бо не всі наважуються повідомити про знущання. Що робити, де знайти допомогу. Та навіть — як розпізнати насилля. Адже це не тільки стусани та ляпаси. Тему продовжить Олена Петроченкова.

Ганні дійсно була б корисною ця інформація. Декілька років тому, коли стикнулась з насиллям. А бігти було нікуди.

Єдиним виходом для Ганни стало розлучення. Але часто жінкам просто нікуди йти. Вони шукають допомоги й, не знаходячи її, знов повертаються до тирана.

На практиці це працює не завжди. Тож аби допомогти жертвам насилля, в Дніпрі діє мобільна бригада, у складі якої є психологи та юристи. Зателефонувавши до неї можна отримати всю необхідну інформацію. У разі потреби, жінці нададуть притулок. Це безпечне місце, яке не розголошується.

“Це дах над головою, повноцінне харчування для жінки і дитини, це підтримка юридична психологічна. Допомагають знайти роботу, дитину влаштувати у дитсадок. Тобто це повноцінна реабілітація.”

Насилля це не лише побиття. Іноді жінки роками терплять психологічне знущання або, наприклад, фінансове — коли особу позбавляють будь-якої грошової свободи або не дозволяють працювати. І тут важливо не бути байдужим. Якщо жертва боїться, про домашнього тирана можуть повідомити до поліції сусіди або родичі. Переважна кількість опитаних на вулиці городян хоча б раз особисто чи опосередковано стикались з проявами насилля.

Сьогодні в центрі Дніпра перехожим роздавали буклети, аби вони знали, як розпізнати насилля, яким воно буває і головне — що є можливість отримати допомогу. Ганна, переконана, якби свого часу була така підтримка, звернулась би.

За офіційними даними, за 9 місяців поточного року в Дніпрі на гарячу лінію 102 надійшло понад 11 тисяч звернень щодо домашнього насильства. Але за неофіційною статистикою таких випадків в рази більше.

МОБІЛЬНА БРИГАДА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ

(056) 785 73 60

ГАРЯЧА ЛІНІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

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ГАРЯЧА ЛІНІЯ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

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