В Історичному музеї започаткували незвичайну екскурсію

Любителям історії в усіх її проявах пропонують незвичайну екскурсію в Історичному музеї. Хочете дізнатися різницю між кочовиками та слов’янами? Серед багатьох інших — відмінність полягала у тому, які напої вони вживали. Своєрідний квест під назвою “In vino veritas” пройшли перші учасники нового пізнавального маршруту. І наші кореспонденти також.

Дійсно, якщо придивитися до експонатів буквально усіх історичних періодів, можна помітити чисельну кількість пляшок, чарочок та інших предметів для вживання напоїв.

Історія рухалася вперед і екскурсія також крокувала за нею. І все більше пожвавлювалася.

Від правди ніде дітися. На картинах з козаком Мамаєм та козаком бандуристом можна розгледіти деякі посудини. Що в них було?

Два співробітники музею, Дмитро Мурадов та Дмитро Романчук розробляли цю тему давно. Взагалі, кажуть вона завжди на поверхні. Лише узяти та зробити.

Цікаво ж, як і коли українці отримували дозволи на варіння пива, з чого варили та як розливали. Чому вино в Україні у дев’ятнадцятому сторіччі не було популярним, який напій називали черкаським та чому боялися чумаків?

Все це, виявляється, й відрізняє народи та нації.

Розробники музейного маршруту у пошуках напоїв розуміли, чим привернути увагу відвідувачів. Звичайно, своєю акторською грою. Деякі співробітники постали справжніми комедіантами.

Ті, кому пощастило потрапити на екскурсію, звичайно оцінили й тему й засоби її втілення.

Розповідь про те, як у 1873 році бельгієць заснував першу броварню в нашому регіоні — гідна окремої екскурсії. Настільки цікаво розповів про це заступник директора музею. Він же актор цієї інтерактивної вистави.

А що? Коли б вам сам Фердинанд Боте показав, в які пляшки розливали продукт його броварні?

А чи справжні напої пропонували відвідувачам автори екскурсії, вони ж персонажі з давніх часів?

Чи влаштує ще подібну подорож в історію напоїв команда музею, хто зна. Тож треба слідкувати за афішею тим, кому ця тема цікава.