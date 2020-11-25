Дніпровська споруда, що отримала світове визнання. Ресторан “Поплавок” увійшов у топ-10 шедеврів бруталізму. Укладачі світових каталогів внесли “Поплавок” у першу десятку зразків цього архітектурного стилю. Крім того зображення дніпровського ресторану надрукували профільні видання Італії та Великобританії. Чим унікальний наш “Поплавок” та за що отримав таку увагу фахівців з усього світу — Таїсія Скрипник розкаже.

Його звели ще у далекому 1968. Незвична “летюча тарілка” над Дніпром вже тоді викликала чималий інтерес як у місцевих мешканців, так і у гостей міста. Наразі ж ресторан “Поплавок” визнали одним з десяти кращих світових шедеврів бруталізму.

Монументальний, масивний, ніби “відлитий” із суцільного бетону. “Поплавок” повністю відповідає стилю бруталізму, який свого часу полюбляли радянські будівельники. Історик та краєзнавець Максим Кавун розповідає, понад пів століття тому, відкриття “плавучого” ресторану було справжньою архітектурною феєрією.

Початково “Поплавок” мав плаский дах з відкритою літньою терасою. Все це візуально нагадувало летючу тарілку. У народі споруду так і охрестили, місцевим НЛО.

Світове визнання дніпровське “кафе на воді” отримало після візиту до України французького фотографа Фредеріка Шобена. Знімок “Поплавка” потрапив до його книги про радянську архітектуру. Після світлину “Поплавка” почали використовувати укладачі світових архітектурних каталогів. Наразі ж співвласники вже культового ресторану кажуть, у своїй роботі переслідують не лише комерційну мету.

Відвідувачі “Поплавка” вважають, що заклад досі не втрачає своєї привабливості.

Ззовні ресторан не втратив своєї автентичності. Споруду поки не внесли до переліку місцевих пам’яток архітектури. Та фахівці зазначають, “Поплавок” має всі шанси отримати цей статус.