Туї з Лівобережного-3 збиралися пересадити у центр міста

Зелені та пухнасті туї заввишки у два метри. Саме такі дерева викопували комунальники на пішохідній алеї проспекту Миру. З Лівобережного-3 їх збиралися пересадити у центр, на Набережну. Такі плани викликали невдоволення у місцевих жителів, що спричинило конфлікт. Чи вдалося відстояти зелені насадження на віддаленому житломасиві — з’ясовували наші журналісти. Подробиці — у Софії Куценко.

Вікторія проводить нам екскурсію алеєю, де учора викопували п’ятирічні туї. Жінка не стримує емоцій. Каже: вона просто йшла повз, коли побачила, як комунальники корчують дерева. Осторонь залишитися вже не змогла.

Документи про дозвіл на викопування туй обуреним людям надала представниця “Міськзеленбуду”. На папері зазначено: пересадити дерева з проспекту Миру у центр, на Січеславську Набережну. Хто ухвалив таке рішення — жінка пояснювати не стала. Натомість пообіцяла: замість туй висадять кущі.

Але мешканці одноголосно запевняють: кущі їм не потрібні.

Алея на Лівобережному-3 – єдине місце для прогулянок на усьому мікрорайоні. У 2015 її капітально відремонтували. Саме тоді й висадили близько тисячі туй. За п’ять років частину дерев викопали вандали. Але люди й гадки не мали, що руйнувати затишок стануть ще й комунальники.

Разом з небайдужими за туї боролася і пані Катерина. Жінка ледь не силоміць боронила від лопат десятки дерев.

Відстояти туї таки вдалося. І це частково заслуга Віталія. Саме він зв’язався з місцевим депутатом Сергієм Пустовим, якому вдалося вплинути на комунальників.

Сам Сергій Пустовий прокоментував ситуацію на сторінці у Фейсбук.

“На цей час викопування туй призупинили. Як діяти далі — будемо консультуватися. Можливо, ініціюємо зустріч активу мешканців з фахівцями для конструктивної розмови. У будь-якому випадку в пріоритеті — благоустрій району та інтереси мешканців.”

І хоч ситуація завершилась вдало, місцеві переймаються, що туї не приживуться. Бо говорять, що комунальники пошкодили деревам корені.

Якщо туї дійсно загинуть, депутат пообіцяв власним коштом висадити на алеї двадцять п’ять нових дерев цього ж виду. У міськраді ж від коментарів щодо подій на Лівобережному-3 утрималися.