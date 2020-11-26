На в’їзді на Південний міст встановили нові LED-ліхтарі

Вулиця Яснополянська тепер виправдовує свою назву. Адже у цьому районі, біля заїзду на Південний міст, модернізували мережу зовнішнього освітлення. До самої переправи шлях водіям вказуватимуть нові LED-ліхтарі. Як це вплине на життя та безпеку дніпрян — дивіться далі.

Ернст Якович проживає на Яснополянській вже майже 50 років. Каже, весь цей час нормального вуличного освітлення в них не було.

Водії також кажуть, нові ліхтарі значно покращать видимість на дорозі.

Нові LED-ліхтарі встановили вздовж всієї Яснополянської та на під’їзді до Південного мосту. Крім того, замінили зношені лінії електропостачання.

Окрім візуального ефекту, нові ліхтарі забезпечать ще й кращу енергоощадність.

Загалом за останні 5 років у Дніпрі освітили майже 95% вулиць та доріг. У мерії кажуть, на цьому зупинятися не планують і наступного року продовжать роботу з модернізації світлових мереж міста.