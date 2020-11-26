У Придніпровську реконструювали алею по вулиці Космонавтів

Комфортна алея, сучасний дитячий майданчик, лавочки та вуличне освітлення — це все про оновлену вулицю у Придніпровську. Раніше ділянка була занедбана та неохайна. А після реконструкції її не впізнати. Проєкт став можливим завдяки роботі народного депутата Дмитра Кисилевського. За його подання місто отримало субвенцію з державного бюджету на реалізацію проєкту. Тож, як зараз виглядає пішохідна зона та що про такі зміни думають місцеві мешканці — дивіться у наступному сюжеті.

Олена разом зі своїм сином вже випробовують гірку на дитячому майданчику, який звели на відреконструйованій алеї у Придніпровську. Жінка розповідає — раніше по вулиці Космонавтів було брудно, сіро, а ввечері — ще й темно. Територія була зовсім не пристосована для прогулянок. Зараз же, каже, — алею просто не впізнати.

Подобається, бо створені комфортні й безпечні умови для людей. Місцева жителька Юлія твердить — раніше цією стежкою було страшно проходити, не те щоб неквапливо прогулюватись. Додає, тоді й зараз — це небо і земля.

Помічає зміни на краще мало не кожен перехожий. Адже відремонтовано майже кілометр алеї. Пішохідну зону облаштували тротуарною плиткою, лавочками, урнами, вуличним освітленням.

А головне все виконано зі стилем. Каже пані Інна.

Приємно проходити цією стежкою відтепер і учням, оскільки прямо посеред алеї розташована школа. А ще дорога веде до зупинки громадського транспорту. Тож оминути цю пішохідну зону нереально. Але раніше люди вимушені були ходити по бездоріжжю та в темряві.

Реконструкція стала можливою завдяки отриманим коштам з депутатської субвенції. Яку залучив народний депутат Дмитро Кисилевський. Реконструкція парків, скверів і громадських місць відпочинку — одне з важливих питань Лівого берега і пункт передвиборчої програми нардепа.

За поточний рік для потреб Лівого берега Дмитро Кисилевський залучив до міського бюджету 10 мільйонів гривень. З яких 4,8 мільйона пішли на реконструкцію вулиці Космонавтів. Решта — на закупівлю обладнання до лікарень округу.