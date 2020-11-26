В Україні за добу +15 331 випадок коронавірусу

Найбільше нових інфікованих у Києві — понад 1300. На Дніпропетровщині трохи менше + 1254. З діагнозом COVID-19 госпіталізовано майже 2 тисячі осіб. Понад 200 пацієнтів по всій країні від цієї недуги померли.

За останню добу у Дніпрі зафіксували сімсот дев’яносто ковід-позитивних пацієнтів. Наступними за кількістю інфікованих серед міст області йдуть Новомосковськ та Кривий ріг – 131 та 124 випадки відповідно. 36 хворих, на жаль, померли. У Дніпрі ж запевняють, лікарні поки з такою кількістю роботи справляються.

Загалом в Україні з діагнозом коронавірус госпіталізували 1955 людей. Летальних випадків 225. У міністерстві охорони здоров’я доповіли про рівень завантаженості лікарень. Наразі відомо, що з відведених ліжок для пацієнтів з коронавірусом – киснем забезпечено близько половини. Повідомляється, що кількість вільних місць не така вже й велика.

Також у міністерстві закликають довіряти інформації лише з перевірених джерел. Йдеться про розповсюдження фейків щодо чорних карантинних зон. Відповіді ж на будь-які питання з приводу коронавірусу можна отримати у COVID контакт-центрі МОЗ за номером телефону, який зараз на ваших екранах.

ТЕЛЕФОН COVID КОНТАКТ-ЦЕНТРУ МОЗ 0-800-60-20-19