На Дніпропетровщині затримали учасників злочинного угрупування

27.11.2020 18:38

Обкладали “даниною” бізнесменів та влаштовували рейдерські захвати. На Дніпропетровщині затримали учасників злочинного угрупування. 7 осіб займалися незаконною діяльністю на замовлення — нападали на людей, залякували підприємців та збирали з них гроші за “спокійну” роботу. До банди входили члени громадської організації й колишній співробітник поліції. У ході обшуків правоохоронці вилучили незаконну зброю та набої. Всім фігурантам оголосили підозру. Лідера та ще 3 членів угрупування взяли під варту.

“В ході слідства поліцейські зібрали докази причетності лідера та учасників до рейдерського захоплення ринку будівельних матеріалів та деревини у Дніпрі у 2018 та 2020 років. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою всім підозрюваним.”

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