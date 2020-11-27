Обкладали “даниною” бізнесменів та влаштовували рейдерські захвати. На Дніпропетровщині затримали учасників злочинного угрупування. 7 осіб займалися незаконною діяльністю на замовлення — нападали на людей, залякували підприємців та збирали з них гроші за “спокійну” роботу. До банди входили члени громадської організації й колишній співробітник поліції. У ході обшуків правоохоронці вилучили незаконну зброю та набої. Всім фігурантам оголосили підозру. Лідера та ще 3 членів угрупування взяли під варту.

“В ході слідства поліцейські зібрали докази причетності лідера та учасників до рейдерського захоплення ринку будівельних матеріалів та деревини у Дніпрі у 2018 та 2020 років. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою всім підозрюваним.”