Як у Дніпрі дотримуються карантину вихідного дня – перевірила поліція

Попри усі заборони. Ось вже третій тиждень на території усієї України діє карантин вихідного дня. Працювати дозволено лише продуктовим магазинам та аптекам. Заклади громадського харчування теж мають право відкрити свої двері для відвідувачів, однак видавати замовлення тільки на виніс. Аби побачити, як дотримуються цих правил у Дніпрі — наш Єгор Ромахло побував на одному з рейдів правоохоронців.

Зачинені торговельно-розважальні центри, ніяких масових заходів, ресторани та кафе — працюють тільки на виніс. Так в ідеалі має виглядати місто під час карантину вихідного дня. Та як воно на справі — перевіряють правоохоронці.

Перед тим, як рушити на ревізію, короткий інструктаж. На ньому обговорюють маршрут перевірки та нагадують — за що саме поліцейські мають право складати протокол на порушника.

Перший заклад на нашому шляху — бар. Двері відчинені. Однак, одразу на вході бачимо стіл для отримання замовлень.

Працювати на виніс закладам громадського харчування ніхто не забороняв. Тому тут все у межах закону. Та ось вже у наступному ресторані на вулиці Грушевського чи не повна посадка у залі. Здається, про карантин вихідного дня тут навіть й не чули.

Цього разу відвідувачі відбулися лише попередженням. Швидко зібрали свої речі та покинули заклад. Та от адміністрації доведеться відповідати по повній. Сергій – один з керівників мережі закладів громадського харчування, до якої належить й цей ресторан. Чоловік пояснює, загроза банкрутства змушує порушувати закон.

Розмір штрафу за подібне порушення від 17 до 34 тисяч гривень. Тільки на цю мережу ресторанів вже складено близько десятка протоколів.

Наступні порушники — ось за цими дверима. На відео добре видно, як до приміщення танцювального гуртка заходять люди. Хоча закладам даного типу працювати на вихідних заборонено.

Побачивши камери та поліцію — керівництво зачиняє двері.

У поліції ж доповіли — зазвичай, правила карантину ігнорують одні й ті самі заклади. Тому кількість протоколів щовихідних приблизно однакова.

Загалом з моменту впровадження карантину вихідного дня правоохоронці Дніпропетровщини склали понад 600 протоколів.