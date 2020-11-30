В одному із приватних навчальних закладів побили школярку

Побиття школярки! В одному із приватних навчальних закладів Дніпра 14-річний хлопець кинув в ученицю стілець та з усієї сили вдарив склянкою по голові! Потерпілій в лікарні наклали 5 швів. Від шоку дівчина не оговталась і досі. Які наслідки має цей інцидент, якої думки щодо цієї ситуації поліція та керівництво школи — дивіться!

Ось такий вигляд мала дівчина після побиття у школі. 13-річній Христині хлопець старший на рік розбив голову стільцем та склянкою!

Мати школярки — Тетяна — з болем згадує про той день, коли побачила свою доньку з розсіченою головою та всю у крові. Як з’ясувалось, травми дівчинка отримала через непорозуміння із хлопцем, який навчався на клас вище. Христина спілкуючись з подругою, припустилася коментаря на адресу 14-річного Матвія. Той, своєю чергою, відреагував жорстоко.

“Все почалось дуже швидко, спочатку він кинув стілець — не попав, а тоді взяв до руки чашку і вдарив чашкою по голові. Головін тези, які нам озвучили, це те, що донька сама винна, що хлопчик неагресивний.”

Жінка обурена, оскільки керівництво школи визнало дівчинку провокатором та винною у цій ситуації. Тетяна каже — вона разом з чоловіком також працювали у цьому закладі. І після інциденту їм дали зрозуміти — якщо вони писатимуть заяву до поліції, із робочими місцями можуть попрощатися.

“В неділю нам написала директор, що чекає нас у понеділок після третьої, це означало я вже звільнена. І в робочому чаті в вайбері почала розподіляти серед колег мої обов’язки.”

Кривавий інцидент між учнями трапився у стінах цього приватного навчального закладу. 14-річний хлопець, який травмував дівчину — син завучки цієї школи. Він і досі продовжує тут навчатися.

Керівництво виховного комплексу переконане, що вони займають виважену позицію. Твердять, все можливо вирішити розмовами. Втім, хлопця виправдовують.

Також керівниця каже, що батькам потерпілої дівчинки позбавленням робочих місць не погрожували. І у випадку, якщо вони захочуть повернутися до школи, на них чекатимуть.

З цією високою місією, судячи з інциденту, навіть дорослі справляються не дуже. Мати ж 14-річного Матвія, яка за сумісництвом завуч навчального закладу — на контакт не вийшла.

Тим часом правоохоронці вже зацікавились цим випадком і склали на матір хлопця адміністративний протокол. За невиконання батьківських обов’язків щодо виховання дітей.

Доки тривають слідчі дії, діти проходять реабілітацію з психологами. Втім фізичний стан потерпілої дівчини покращується.