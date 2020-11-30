Хвора на коронавірус жінка народила хлопчиків-близнят

Дніпропетровщина в черговий раз б’є рекорди по захворюваності на COVID-19. У сьогоднішній статистиці від МОЗ ми на другому місці, одразу після Києва. В області плюс 1138 нових хворих. Більшість — знову у Дніпрі. Втім, навіть попри таку статистику, є привід для радості. У лікарні Мечникова мати, хвора на коронавірус, народила хлопчиків-близнят. Немовлята вагою у 3 кілограми та 2.800. Їхньому життю наразі нічого не загрожує.

Ось ці два маленьких красені народилися у лікарні Мечникова у понеділок зранку. Мама – 35-річна мешканка Першотравенська. Жінка тяжко захворіла на COVID, тож її доправили до Мечникова. І вже тут лікарі зважились на кесарів розтин. Хлопчики народились вагою у три кілограми та 2.800. Наразі лікарі чекають результатів тесту на коронавірус.

Загалом же у лікарні Мечникова понад 100 пацієнтів із коронавірусом. За ніч до закладу доправляють по 10-12 хворих, якім терміново потрібна госпіталізація. Більшість мають хронічні захворювання. Зараз медики борються за двох важких пацієнтів, які знаходяться на ШВЛ. Лікарі Мечникова роблять усе можливе аби врятувати кожного хворого.

На Дніпропетровщині коронавірус не збавляє обертів. Плюс 1138 інфікованих за минулу добу. Один летальний випадок. Більшість нових випадків захворювання – у Дніпрі, понад півтисячі. Наразі понад 4,5 тисячі містян лікуються амбулаторно.

Невтішна статистика і в цілому по Україні. Плюс майже 10 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби. Таким чином за весь час пандемії в нашій країні захворіло понад 700 тисяч людей. За останню добу найбільша кількість підтверджених тестів у Києві – 1460, на Дніпропетровщині – 1138, в Одеській та Запорізькій областях – 818 та 725 відповідно.

Міністерство охорони здоров’я заклало в резерв для медзакладів, у яких лікують від коронавірусу, – 400 тис. флаконів меропенему та 700 тисяч таблеток амоксициліну. Про це на брифінгу повідомив головний державний лікар Віктор Ляшко. Та водночас нагадав, що безконтрольне застосування антибіотиків можуть призвести до розвитку антибіотикорезистентності. Тому — жодного профілактичного призначення цих препаратів.

А тому Віктор Ляшко вкотре нагадав — жодного профілактичного призначення цих препаратів бути не може. У разі безконтрольного використання таких ліків людство може втратити такий неоціненний ресурс, як антибіотикотерапія. А це загрожує крахом розвитку нашої медицини.