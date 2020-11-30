В Україні вшанували пам’ять жертв Голодомору

Страшна трагедія України. Вихідними шанували пам’ять жертв Голодомору. За різними даними ту 1932-33 роках померло від 4,5 до 7 мільйонів людей. У Дніпрі доєдналися до одразу декількох акцій, присвячених роковинам тих жахливих подій. Подробиці — далі в сюжеті.

У пік голодомору, в червні 33-го року, в Україні щодоби помирали понад 34 тисячі людей. Кожні 5 секунд – 2 людини. Радянська влада знищувала документи та докази своїх злочинів, тому точну кількість жертв порахувати неможливо.

Субота, парк Писаржевського. До Хреста на увічнення пам’яті жертв Голодомору квіти та колоски пшениці несуть міські чиновники, представники релігійних громад, мешканці Дніпра. Страшні події 1932-33 не оминули прадідусів та прабабусь Ганни. Тому вона сьогодні тут.

Директорка музею спротиву Голодомору розповідає: тотальний голод штовхав людей на жахливі вчинки.

“В пресі писали їсти своїх дітей – погано. Взагалі було зафіксовано дуже багато фактів канібалізму коли в жертву віддавалась сама менша дитина, щоб спасти всю сім’ю.”

На Європейській площі пройшла акція “Їдло 1933”. Організатори приготували страви, які вимушені були їсти українці, аби вижити в часи комуністичного режиму. Це суп з кори та хвої, млинці з трави, картопляного лушпиння та качанів кукурудзи. Кожен дніпрянин міг їх скуштувати. А о 16:00 Дніпро долучилося до всеукраїнської акції “запали свічку”. Так у вікнах мерії засвітили понад 350 символічних вогнів на знак пам’яті про загиблих.

Також покладали квіти й біля меморіалу жертвам Голодомору та політичних репресій на Запорізькому шосе.

87 років минуло з часу одного з найбільших злочинів проти нашого народу. Відбираючи останнє зерно у селян, радянська влада експортувала пшеницю за кордон. Блокувала виїзд голодуючих за межі України та відмовлялася приймати допомогу іноземних благодійників. 2006 року Верховна Рада визнала Голодомор актом геноциду українців.