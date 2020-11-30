У Дніпрі оголосили переможців Бюджету участі

152 проєкти на суму 48 мільйонів гривень. У Дніпрі оголосили переможців п’ятого етапу Бюджету участі. За фінансування у цьогорічному конкурсі змагалися 543 претенденти. До фіналу дійшли лише ті, які зібрали найбільшої підтримки мешканців міста. За що голосували дніпряни та які ідеї отримали шанс на реалізацію — вже знають наші журналісти. Подробиці — далі.

Шістнадцятирічний Михайло — наймолодший переможець п‘ятого етапу Бюджету участі. Хлопець змалечку займається туризмом та популяризує його серед знайомих, залучає до занять спортом й абсолютно сторонніх людей. Цьогоріч він разом із друзями створив проєкт відкритого спортивного майданчика, де є усе необхідне для тренувань.

У 2020 до Бюджету участі подали аж 543 заявки. 505 проєктів боролися за голоси дніпрян. І лише півтори сотні отримали фінансування. Найкращих обирали шляхом онлайн голосування. Цілих шість переможних ідей належать пані Юлії. Всі спрямовані на розвиток та благоустрій житлового масиву Сокіл.

Значна кількість заявок стала поштовхом для збільшення фінансування. У бюджет конкурсу заклали цілих 48 мільйонів гривень.

Реалізацією громадських проєктів розпочнуть вже наступного року.