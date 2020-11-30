Пізнавати основи автоматизації, вчитися програмувати навчальне обладнання, яке повністю імітує сучасні технологічні процеси. У Дніпрі завершився третій сезон навчання мехатроніці. Наразі професія майбутнього вже стала реальністю. За роки існування освітнього курсу його пройшли з півтисячі учнів. Все, аби популяризувати технічні професії та інженерію, а головне — зацікавити молодь. Подробиці у сюжеті.

Години навчань, теорії та практики — протягом року 18 шкільних та 32 команди з профучилищ опановували нову для України, але вже відому у світі дисципліну мехатроніка. Вже три роки поспіль компанія ІНТЕРПАЙП разом з Дніпровською політехнікою проводять безкоштовний навчальний курс. Все, аби привернути цікавість школярів до технічних дисциплін і познайомити їх з професією майбутнього.

Простими словами мехатроніка — це технічна професія, спеціалісти з якої керують та обслуговують обладнання та промислових роботів. Аби опанувати цей фах потрібно бути механіком, електриком та програмістом одночасно. Це складно, кажуть майбутні інженери, але того варте. Насамперед тому, що попит на знавців цієї дисципліни один з найбільших у світі.

Працюють діти в ось таких сучасних лабораторіях Дніпровської політехніки. Школярі навчаються на базі конструкторів Fischertechnik, студенти – на обладнанні FESTO. Це фактично міні копія реального промислового виробництва, завдяки якому учні можуть моделювати всі технологічні процеси сучасного підприємства.

За три роки в лабораторіях мехатроніки навчалися з півтисячі учнів. Цього разу освітній процес довелося адаптувати під карантинні реалії. З очної форми заняття перейшли в онлайн-режим. Втім на якість це ніяк не вплинуло. Традиційно за звання кращих команди змагалися наприкінці навчального курсу.

Фахівці-мехатроніки затребувані в робототехніці, промисловості та інших галузях, де в основі закладені інноваційні технології. Станки, роботи — нині кожне сучасне автоматизоване підприємство обов’язково оснащене високотехнологічним обладнанням. Обслуговувати його має кваліфікований персонал. На таких підприємствах один мехатронік заміняє цілу команду — електриків, механіків, гідравліків та навіть програмістів.

Нині на українському ринку бракує кваліфікованих спеціалістів, зокрема інженерів. Все більше фахівців виїжджають з країни. Останні роки провідні виші країни активно популяризують мехатроніку. Пропонують свою допомогу і промислові гіганти — відкривають спеціальні школи, запускають освітні курси. Все, аби зацікавити молодь, за якою і є наше майбутнє.