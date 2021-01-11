Минулого тижня в Україні було виявлено понад 41 тисячу випадків захворювання на COVID-19. А це менше, ніж на позаминулому. З позитивного також — одужалих пацієнтів за минулі 7 днів більше, аніж госпіталізованих.Втім, у МОЗ не відкидають імовірність зростання кількості хворих після новорічних свят. Детальніше про ситуацію із COVID-19 – у наступному сюжеті.

На Дніпропетровщині за минулу добу + 243 нових хворих на COVID-19. Таким чином з початку пандемії коронавірус лабораторно підтвердили у понад 62 тисяч людей. Втім, кажуть фахівці, динаміка позитивна.

“Приріст захворюваності по області за останній тиждень становить плюс 2289 випадків захворюваності, в той час, як позаминулого — понад 4041 особа.”

Більшість, вже традиційно, у Дніпрі — понад сотню. На амбулаторному лікуванні в обласному центрі — майже 8 тисяч пацієнтів. У стаціонарах COVID-19 долають понад півтисячі дніпрян.

“У 21-й лікарні – 110 пацієнтів, у 16-й лікарні – 94, у 4-й лікарні – 71 пацієнт, у 6-й лікарні – 112, у 9-й лікарні – 87 хворих, в 11-й лікарні – 56, а у 6-й дитячій – 8 пацієнтів з COVID-19.”

У COVID-центрі лікарні Мечникова, де виходжують найтяжчих пацієнтів, зараз знаходиться 70 пацієнтів. Усі вони на кисневій підтримці. 11- людей в реанімації, 4 з них — у критичному стані. Медики вкотре закликають не займатися самолікуванням та вчасно звертатися до лікарів. Адже кількість важких пацієнтів зростає.

За минулу добу ж в Україні + 4 288 нових випадків COVID-19. Найбільше інфікованих зареєстровано у Запорізькій області – 458, Києві -371, на Київщині -365, Одещині – 312 та Миколаївщині -293. У МОЗ закликають у разі виникнення будь-яких симптомів ГРВІ робити тест на коронавірус. За новими стандартами надання меддопомоги, про це мають подбати сімейні лікарі.

Лабораторії на сьогодні, каже міністр, завантажені на 25 – 30%. Вистачає й тест-систем. Тож краще не зволікати та за найменших підозр перевіритися, твердять в МОЗ.