З запровадженням локдауну придбати непродовольчі товари стало складніше

Шкарпетки, кухонне приладдя, лампочки та навіть сміттєві пакети — тільки онлайн! Із запровадженням локдауну придбати низку непродовольчих товарів стало в рази складніше. Чи працюють зараз будівельні та побутові магазини? Що можна придбати у супермаркетах? Наш Владислав Авдієнко вирушив у рейд містом! Увага на екран.

Відповідно до постанови Кабміну, магазини, де визначені непродовольчі товари займають понад 40% площі, у локдаун мають бути зачинені. Торгувати можуть лише за умови адресної доставки. Вирушаємо на Запорізьке шосе до “Епіцентру”, щоб перевірити, чи дотримуються там цієї норми.

Паркувальний майданчик поруч із гіпермаркетом майже порожній. Покупці вишукуються біля входу у невеличку чергу.

Й справді, магазин фактично зачинено, втім скупитися все ж можна. Навіть не замовляючи доставку.

А ось ще один будівельний гіпермаркет – “Нова Лінія” на вулиці Стартовій. Тут ситуація схожа.

Покупці, що терпляче чекають просто неба, від такої схеми не у захваті. Втім радіють можливості придбати необхідне хоча б у такий спосіб.

Дитячі іграшки, кухонні набори, прикраси та ще низка непродовольчих товарів офлайн продаватися неповинні. Ми відвідали “Простор” та “Єву” на проспекті Олександра Поля. Усе це — в повній доступності на полицях.

Працівники магазину виправдовуються: начебто торгують усім цим тільки через інтернет.

Буквально через дорогу — магазин АТБ. Там обмежувальні стрічки є. За ними продавці сховали десятки товарів.

Кухонні лопатки, ланч-бокси подивіться ось такі чудові салатниці, вибачте, спіднє та шкарпетки. Тепер усе це на вагу золота, бо під забороною. Товар на касі не пропустять. Принаймні, так стверджують працівники магазину.

Подекуди логіка ну геть незрозуміла: серветки придбати можна, а пластикові стаканчики — ні. Покупці обурені!

Дехто навіть йде на хитрість в надії таки придбати потрібну річ.

Думати та готуватися треба було раніше, твердять у МОЗ. Міністр Максим Степанов наголошує: про локдаун оголосили майже за місяць.

16-денний карантин, впевнені в Мінохорони здоров’я, дозволить не допустити зростання захворюваності. А ще — уберегти українців не тільки від коронавірусу, а й сезонного грипу.

Тих, хто нехтуватиме карантином, штрафуватимуть. Тільки за 3 дні локдауну поліція області склала понад 300 адмінпротоколів за порушення санітарних норм у магазинах, супермаркетах та закладах громадського харчування.

Нагадаємо, жорсткий карантин триватиме до 24 січня включно. Заборонена робота непродовольчих ринків. Кафе, бари та ресторани можуть працювати тільки на виніс. Незабаром 11 канал знову перевірить, як дотримуються цих правил у великих магазинах Дніпра. Не пропустіть у найближчих випусках новин!