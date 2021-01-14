На дорогах міста з’являться смуги для громадського транспорту

Оновлення рухомого складу, капітальні ремонти та школа для водіїв! Посадовці міськради хвалилися успіхами департаменту транспорту. Також розповіли про плани розвитку на 21-й рік. Йдеться про тотальну відмову від старих маршруток, виділення окремої смуги для тролейбусів і автобусів та реконструкцію трамвайних колій. Деталі прямо зараз.

25 тролейбусів, 12 з яких на автономному ходу та 20 нових трамваїв. Саме на стільки одиниць поповнився рухомий склад Дніпровського електротранспорту. Пан Василь працює в комунальному підприємстві вже цілих 43 роки. Твердить, тільки за останні 3-4 роки транспорт почали оновлювати.

Також протягом року ще й реконструювали старий транспорт. Таким чином оновили повністю 46 трамваїв, понад 200 трамвайних візків та ще 6 тролейбусів. Також відремонтували 14 кілометрів контактних мереж, майже 4 кілометри трамвайних колій та провели капітальну модернізацію тягової підстанції.

Що стосується маршруток. Минулого року майже 200 старих спринтерів та “Рут” замінили на нові, великовмістні автобуси.

У міськраді переконані, що до кінця 2021 року зможуть змусити перевізників повністю замінити автопарк старих маршруток на сучасні автобуси. Ще в планах виділити окрему смугу на дорогах для громадського транспорту. Але проєкт поки на стадії обговорення.

“Виділення окремих смуг для транспорту, щоб вони не стояли в загальних заторах з приватним транспортом. Скоріш, це буде проспект Слобожанський, це будуть ті вулиці, які дозволяють, так скажімо, без ущемлення інтересів приватного транспорту виділити смуги для громадського транспорту.”

Також підбили й підсумки попиту на громадський транспорт. Автобусами було перевезено близько 124 мільйонів пасажирів, а трамваями та тролейбусами — понад 50 мільйонів.