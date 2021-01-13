На Дніпропетровщині за добу 105 нових хворих на коронавірус

Кількість нових випадків інфікування коронавірусом в Україні зростає щодня. За минулу добу +6 409. А ось на Дніпропетровщині маємо позитивну динаміку – нових хворих відучора поменшало. Чи варто українцям чекати на дострокове скасування локдауну та коли нарешті до нас прибуде вакцина – про все це буквально за мить.

Поширення коронавірусу знову набирає обертів. За минулу добу нових хворих стало на понад тисячу більше. + 6409 випадків інфікування. Найбільше – у Києві, Запорізькій, Харківській, Одеській та Полтавській областях. На Дніпропетровщині ж кількість нових випадків згідно зі статистикою, навпаки, зменшується. За минулу добу – лише 105 захворілих. З них 55 – у Дніпрі. Втім, це не привід розслаблятися. Тож медики вкотре нагадають – за найменших підозр звертатися до свого сімейного лікаря.

У МОЗ кажуть – посилений карантин має діяти до 24 січня. Жодних рішень про припинення його раніше цієї дати відомство не вноситиме та не підтримуватиме.

Вакцинація українців від коронавірусу почнеться у лютому. Про це вкотре заявив очільник МОЗ. І хоч вчора у Бразилії заявили про низький рівень ефективності китайської вакцини CoronaVac, яку у тому числі придбала й Україна, Максим Степанов закликає не робити передчасних висновків. Та почекати загального звіту після абсолютно усіх випробувань.

Якщо вакцина не відповідатиме стандартам, зазначеним у договорі з МОЗ України, компанія “Сіновак” відшкодує кошти державі у повному обсязі. До того ж протягом найближчих днів планується підписання угод і з іншими компаніями-виробниками вакцин проти коронавірусу.