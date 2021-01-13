Підприємці вдаються до хитрощів, аби продати непродовольчі товари офлайн

Онлайн-каси та моментальна доставка: у часи жорсткого карантину підприємці вдаються до хитрощів, аби таки продати непродовольчі товари офлайн. Наш Владислав Авдієнко знову вирушив у рейд, щоб перевірити, що та як можна придбати у супермаркетах та магазинах побутової техніки «не відходячи від каси». А ще дізнався думку юристів, чи законні такі продажі.

Проспект Слобожанський, гіпермаркет “Метро”. На поличках із непродовольчими товарами символічно обтягнуті червоною стрічкою лише верхні ряди. Наче натяк, що весь цей посуд, відра, арома-свічки та пластикові контейнери можна купити. Що ж, перевіримо, обираю собі один та йду на касу.

Повертаємось у магазин, щоб запитати керівництво, чому продали товар, який за законом я мав би отримати виключно за адресною доставкою. Ті виправдовуються: заборонені товари позначили, решта – на совісті касира.

Втім ситуацію обіцяють виправити: хоча б закрити обмежувальними стрічками більше товарів.

А ось в Ашані на Донецькому шосе до виконання постанови кабміну підійшли більш відповідально. Там не просто добряче позначили заборонені групи товарів, а взагалі — обмежили до них доступ, перегородивши прохід. “Повибирати” не вийде. Щоб придбати потрібну річ, її треба вгледіти здалеку, показати продавцю та заповнити анкету на онлайн замовлення біля спеціальної стійки.

Схожа процедура й у Варусі на Січеславській Набережній. Але, щоб придбати заборонені товари офлайн, треба самому створити інтернет-замовлення. Яке “проб’ють” на окремій “онлайн-касі”.

А як там із побутовою технікою? У Каравані ми відвідали COMFY та “Ельдорадо”. І там і там є обмежувальні стрічки, а продавці запевнили: просто так продадуть лише смартфони, ноутбуки, планшети та телевізори. Решта – так само як і у супермаркетах – під “онлайн” замовлення.

Чи законно це? Юристи твердять: такі факти торгівлі можна трактувати двояко.Адже “адресна доставка” може відбуватися не тільки додому, а й на точку видачі магазину.

Та й думки містян про такі схеми торгівлі – різняться.

Нагадаємо, до 24 січня заборонена діяльність непродовольчих магазинів, окрім тих, які торгують ліками, засобами гігієни, зв’язку та захисту рослин, ветпрепаратами, кормами та насінням. Продавати інші групи товарів можна лише за умови адресної доставки замовлень.