Свято двічі! Українці звикли зустрічати Новий рік 1 та 14 січня. Так сталося внаслідок розбіжності двох календарів: григоріанського та церковного, який ще називають юліанським. А напередодні Старого Нового року – 13 січня – ще з давніх часів відзначали Щедрий вечір, з яким пов’язано чимало народних повір’їв. Про що йдеться – дивіться далі.

13 січня в Україні святкують Щедрий вечір, що передує Старому новому року. Також його називають Васильєвим або Меланкою. За традицією, хлопці та дівчата ходять по будинках та щедрують. Часто маланкування цього дня перетворюється на справжні театралізовані вистави – із піснями, переодяганнями та кумедними витівками. Зазвичай веселі компанії водять так звану козу.

Цього року в умовах карантину вітати рідних й друзів бажано телефоном. А от накрити святковий стіл, як це робили наші предки, ніхто не заважає.

Тож на Щедрий вечір напередодні Старого Нового року родина може вузьким колом зібратися за столом. Треба охайно одягнутися, вибачити один одному образи та загадати бажання. А вже наступний день пов’язаний з багатьма народними повір’ями.

Також 14 січня, ще до сходу сонця, починається давнє дійство – посівання. За прикметою, першими цього дня зайти у будинок має саме чоловік. Тому серед жінок посівати не прийнято. Зерно, яке розсипають господарям, не можна викидати. Вважається, що воно приносить у дім щастя та щедрий врожай.

Сьогодні далеко не всі пам’ятають про первісне значення цих обрядів. Проте важливо, що українці не забувають про їх існування і роблять все можливе, аби підтримувати й поширювати народні традиції.