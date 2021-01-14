Уряд виділив 1 мільярд 400 мільйонів гривень на будівництво аеропорту в Дніпрі

Для будівництва нового аеропорту в Дніпрі уряд виділив один мільярд 400 мільйонів на нинішній рік. Цією новиною поділилась радниця Міністерства інфраструктури України Яніка Мерило. Кошти спрямують на будівництво смуги довжиною у понад три кілометри та нових терміналів. Залишилось сподіватись, що зазначені “на папері” кошти дійдуть до нашого міста в повному обсязі.

“Тепер і на сайті Кабінету Міністрів України опубліковано рішення вперше за 8 років виділити державне фінансування на розвиток аеропортів. Виділено фінансування на будівництво і реконструкцію аеропорту “Дніпро”, “Херсон”, “Вінниця”, “Рівне” та на проєктування аеропорту в Закарпатті.”