Уряд виділив 1 мільярд 400 мільйонів гривень на будівництво аеропорту в Дніпрі

14.01.2021 18:48

Для будівництва нового аеропорту в Дніпрі уряд виділив один мільярд 400 мільйонів на нинішній рік. Цією новиною поділилась радниця Міністерства інфраструктури України Яніка Мерило. Кошти спрямують на будівництво смуги довжиною у понад три кілометри та нових терміналів. Залишилось сподіватись, що зазначені “на папері” кошти дійдуть до нашого міста в повному обсязі.

“Тепер і на сайті Кабінету Міністрів України опубліковано рішення вперше за 8 років виділити державне фінансування на розвиток аеропортів. Виділено фінансування на будівництво і реконструкцію аеропорту “Дніпро”, “Херсон”, “Вінниця”, “Рівне” та на проєктування аеропорту в Закарпатті.”

Теги: , , ,

Інші новини

У Дніпрі пройшов “тарифний” мітинг

15.01.2021 18:47

Кількість нетверезих водіїв збільшилась вдвічі

15.01.2021 18:43

Мешканці будинку у Слобожанській ОТГ вже тиждень без газу

15.01.2021 18:37

З настанням холодів у міському центрі соцдопомоги запрацював пункт обігріву

15.01.2021 18:34

Громадський транспорт готують до ускладнених погодних умов

15.01.2021 18:30

На Дніпропетровщині +533 випадків COVID-19

15.01.2021 18:27

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com