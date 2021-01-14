Ресторанний бізнес зазнав суттєвих втрат від зимового локдауну

Область стала першою в Україні за кількість заяв на матеріальну допомогу у зв’язку з втратою прибутку через карантин. Дуже сильно постраждав ресторанний бізнес, тут виторг скоротився щонайменше вдвічі. А в деяких закладах взагалі зійшов нанівець. Як справляються малі підприємці та чи виживе сфера громадського харчування — дізнавалася Таїсія Скрипник.

Не встигли заклади громадського харчування оговтатись від весняного карантину, як їх спіткав новий, зимовий, локдаун. Як вдається виживати ресторанам, барам та кафе в нових умовах та чи зможуть вони знову відчинити двері для своїх відвідувачів ?”

Андрій — власник ресторану. Каже, заборона працювати навесні була сильним ударом. Та вони вистояли, в більшості за рахунок власних збережень. Карантин вихідного погіршив і без того скрутну ситуацію, але цей, зимовий локдаун — просто контрольний постріл у його бізнес.

“Зараз я втратив 90% взагалі від об’єму в місяць. Зараз працюю я, працює моя дружина і син моїх партнерів, тобто ми втрьох працюємо на доставку.”

Однак цього об’єму не вистачає ані на оренду, ані на комунальні послуги, тим більше на зарплатню співробітникам. Натомість продовжує Андрій, необхідно сплачувати податки, які жодним чином не послабили для підприємців на період простою. Єдина допомога від держави — карантинні 8 тисяч гривень.

“Вісім тисяч це не про що, тому що навіть та сама оренда на порядок вища ніж ця сума. Я можу, наприклад, закрити борг перед одним працівником, давши ці 8 тисяч, далі що мені робити — невідомо.”

У кав’ярнях та закладах, орієнтованих на доставку, ситуація трохи краща. Локдаун не поставив їх на межу виживання, а декому навіть приніс прибутки, адже попит на цей сегмент навпаки — збільшився.

Однак, на щастя, суттєво на прибуток кав’ярні це не вплинуло, каже Даніель.

Загалом локдаун для підприємців Дніпропетровщини став чималим випробовуванням. Саме у нашій області найбільше людей оформили матеріальну допомогу через втрату доходу під час карантину.

“На сьогодні отримало в Україні 400 тисяч осіб, наша область є лідером серед отримання допомоги – 39,6 тисячі осіб. Мабуть, тому, що у нас найбільша кількість підприємців.”

Економіст Кирило Огданський каже, така ситуація може призвести до банкрутства малого бізнесу. А це справжня катастрофа для економіки держави

“Більша частина цих підприємств буде закриватися. І буде, відповідно, скорочувати своїх співробітників або звільняти їх повністю. Буде збільшена кількість безробітних в країні, буде збільшуватися міграція населення в регіонах або взагалі за межі України.”

Негаразди малого та середнього бізнесу позначаться й на бюджеті країни. Адже держава недоотримає податків, з яких сплачує заробітні плати, пенсії, соціальну допомогу, утримує військових, поліцію, медичну та освітню системи.