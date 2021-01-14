Через ожеледицю у Дніпрі сталося чимало ДТП

Роботи з ліквідації наслідків снігового циклону тривають. За останню добу дніпровські комунальники використали майже тисячу тонн комбінованої суміші, аби привести до ладу дороги. Та подекуди навіть це не допомагає — через ожеледицю машини заносить. Яка ситуація на автошляхах та тротуарах зараз — дивіться в репортажі Владислава Авдієнка.

Попри усі зусилля комунальників, вчорашній циклон таки перетворив на ковзанки деякі дороги. За добу сталося декілька серйозних ДТП. Ось так на Воронезькій занесло мікроавтобус: він злетів на узбіччя, вдарився у стовп та зніс огорожу. “Понесло” й цей джип на проспекті Богдана Хмельницького — він протаранив легковик, а потім врізалася у стовп. Водійку забрала швидка. А на Гаванській, в районі Південного мосту, зіткнулися ВАЗ та Газель. Постраждали дві особи.

917 тонн комбінованої суміші, 50 тонн піщано-соляної та 26 тонн солі витратили відучора дніпровські комунальники на боротьбу зі снігом та ожеледицею. На дороги вивели більше 80-и одиниць спецтехніки, ще 20 – працювали на тротуарах. І, схоже, впоралися — і основні й другорядні магістралі чисті. Тротуари у середмісті теж здебільшого розчищені.

Подекуди, щоправда, можна взагалі влаштовувати змагання із фігурного катання. Можете поглянути — суцільний лід.

Пан Сергій із сьомої ранку мандрує тротуарами в Нагірному районі на ось цьому агрегаті. Міні авто розсипає суміш, що роз’їдає кригу.

А ось де прибиральники не потрудилися — то це на паркувальних майданчиках. Люди викладають у соцмережі світлини із різних районів міста. На них справжні кучугури, або брудне місиво. Ось, приміром, як виглядають платні паркомісця на вулиці Олеся Гончара. Вибратися з автівки не замочивши ноги — справа не з простих.

Рятувальники попереджають: ожеледиця точно зберігатиметься на шляхах принаймні пару днів. В ідеалі залишити авто у гаражі та скористатися громадським транспортом. Якщо ж виїхали на дорогу, обов’язково дотримуйтеся швидкісного режиму та безпечної дистанції.

До уваги водіїв та пішоходів: в області відкритий 241 пункт обігріву. Переважно вони розташовані у соцустановах. Повний список є на сайті облдержадміністрації.