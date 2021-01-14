В області + 317 хворих на коронавірус

Кількість інфікованих українців продовжує зростати, але одужалих більше. За минулу добу виявили майже 8 тисяч занедужалих. Таким чином від початку епідемії захворіли вже понад 1 млн наших громадян. Київ, Донецька та Запорізька області — у лідерах за кількістю нових випадків. Ситуація на Дніпропетровщині залишається стабільною та контрольованою. Усі подробиці — у наступному сюжеті.

Кількість хворих українців на коронавірус різко зросла — майже 8 тисяч за добу. Найбільше у м. Київ – 794, Донецькій області – 588, Запорізькій -554, Львівській 482 та Миколаївській – 460 областях. На Дніпропетровщині ситуація залишається контрольованою. Без сплесків кількості нових хворих. Так, за минулу добу – 317 нових випадків.

Запобігти поширенню вірусу після свят, розірвати ланцюг захворюваності та стабілізувати епідситуацію — саме такі надії покладають в уряді на посилений карантин. До того ж каже прем’єр-міністр, в Україні він значно м’якіший, аніж в інших європейських країнах. Приміром, у нас немає, як в Італії чи Португалії, комендантської години.

А от у МОЗ закликають не спекулювати на темі вакцинації від коронавірусу. Пояснюють, контактувати з усіма виробниками почали ще у травні. Серед них був і китайський Сіновак. Контракт уклали саме з ним. Та паралельно й досі ведуться перемовини й з іншими компаніями. Крім того, Україна отримає вакцину від коронавірусу для 20% населення безкоштовно або за зниженою ціною, в рамках ініціативи COVAX.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров’я вважає, що другий рік пандемії COVID-19 може бути складнішим за перший, оскільки у світі циркулює дедалі більше варіантів коронавірусу.