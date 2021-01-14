Чи покращилась шкільна онлайн освіта під час другого локдауну?

Українські заклади освіти знову на дистанційному навчанні! В онлайн перейшли й понад півтори сотні шкіл Дніпра. У такому режимі працюватимуть щонайменше до кінця січня. Наша Софія Куценко цікавилася — як організували процес та чи покращилась онлайн освіта під час другого локдауну. Враження вчителів, учнів та їхніх батьків дивіться прямо зараз.

Українська мова, математика та навіть фізкультура! Всі шкільні предмети віднині онлайн. Дистанційне навчання стартувало з понеділка і триватиме щонайменше до кінця січня. Діти та вчителі знову опинилися на передовій сучасних технологій. Тож чи є сила та бажання приборкати інновації?

Семикласниця Діана уважно переглядає свою сторінку у Google Клас. Щойно їй надіслали завдання за розкладом. Навчатися онлайн набагато простіше, запевняє дівчина. Адже всі уроки проходять на одній платформі. Ба більше, в системі чітко видно розклад, всі завдання та дедлайни. А ще вчителі завжди на зв’язку. Завдяки дистанційці, каже Діана, все легко та цікаво.

А ось молодший брат Діани цьогоріч пішов до першого класу, але в іншій школі. Провчився лише 4 місяці й сів в “онлайн”. Великої радості від цього малий не відчуває.

З уроками Мирославу допомагає мама. Каже: готувалася до найгіршого. Але у школі сина до дистанційки підійшли серйозно. Тож вдома великих проблем не виникає. Радіє пані Лариса і тому, що й у школі старшої доньки також чітко налагодили систему онлайн навчання. Ще за часів весняного карантину впровадили програми, де викладалися предмети. До зимового карантину їх вдосконалили.

Онлайн уроки та завдання для самостійного навчання. Саме за такою системою викладають предмети у третій гімназії, згідно з вимогами. Тут працюють у корпоративному просторі G-Suite, який є захищеним та надає доступ до зручних додатків Google.

Готуватися до ймовірного карантинного режиму розпочали ще влітку. Зокрема, для вчителів та дітей проводили майстер-класи з “онлайн” уроків. А з вересня до основної форми навчання, підключили й змішану.

“Це означає, що деякі предмети саме з вересня частинно пішли в Інтернет. Частинно, деякі години читаються через Інтернет. І в вересні ми ще не знали, що це буде гарною репетицією освітнього процесу, який відбувається саме зараз.”

Але дистанційна освіта так, яка вона має бути, спрацьовує далеко не усюди. Ані розкладу, ані онлайн уроків. Це реалії навчання на карантині школи № 147. Від такої підходу до освітнього процесу батьки учнів шостого класу просто у розпачі.

Аналогічна ситуація із дистанційним навчанням була тут і навесні. В школі, за словами батьків, взагалі не розуміли, як організувати процес. Тому вся відповідальність за освіту дітей звалилась на батьків.

Прогалини в знаннях, на думку батьків, обов’язково позначаться на готовності дітей до ЗНО.

Школи повинні були підготуватися до дистанційного навчання — твердять у міському відділі освіти. При чому до 30 % часу вчителі мають працювати з учнями в реальному часі онлайн. Аби діти ставили питання та обговорювали інформацію. Онлайн уроки тривають від 10 до 15 хвилин у молодших класах та від 20 до пів години — у середніх і старших. При цьому, платформи для роботи школи обирають самостійно.

“В основному, це платформи Classroom, Office 365, Padlet, Moodle. Багато платформ. Ще, крім того, в нас Міністерство освіти запустило проєкт “Всеукраїнська школа онлайн”. Там просто треба зареєструватися і працювати з усіх предметів базового контенту, там 18 предметів. ”

Й в міськраді запевняють: кожна школа має необхідне технічне обладнання для забезпечення повноцінної дистанційної освіти.

“Користуються тим, що є на сьогодні в закладах освіти: комп’ютерні класи, окремі комп’ютери по кабінетах. “Нова українська школа” забезпечена, кожний клас “Нової української школи” у нас забезпечений технікою у своєму кабінеті. Вчитель на своєму робочому місці використовує всі ті засоби, які є в школі.”

Скільки ще триватиме карантин — невідомо. Проте вже зрозуміло, що дистанційне навчання в українських школах надовго. Тож сучасні технології, за прогнозами фахівців, доведеться опанувати абсолютно усім закладам освіти.