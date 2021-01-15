На Дніпропетровщині +533 випадків COVID-19

Понад 8 тисяч нових випадків коронавірусної інфекції в Україні підтвердили за минулу добу.Першість вже довгий час тримає Київ, там і на цей раз виявили найбільше інфікованих — майже 900. У лідерах також Запорізька область. На Дніпропетровщині ж більш як 500 нових захворілих. Проте експерти вважають ситуацію в регіоні контрольованою. Наші кореспонденти зібрали останню інформацію про поширення епідемії в Україні. Увага на екрани!

8199 випадків корона вірусної інфекції лабораторно підтвердили в Україні за минулу добу. Найбільше у Києві, майже 900, та Запорізькій області — понад 600. Саме столиця вже тривалий час залишається лідером по приросту інфікованих. За весь час там виявили понад 120 тисяч хворих на COVID-19.

На Дніпропетровщині ж +533 випадків COVID. Майже 200 інфікованих — жителі Дніпра, 80 – з Кривого Рогу. Відтак за весь час епідемії в регіоні маємо 63,5 тисячі захворілих.

“Одужали ще 289 мешканців Дніпропетровщини. Завантаженість ліжок у госпітальних базах області – 33%.”

Нині в Україні завершується перший тиждень локдауна. Мінохорони здоров’я не буде повертати до навчальних закладів учнів молодшої школи, як того вимагають батьки по всій країні. Адже нині у світу спостерігається небезпечна тенденція поширення хвороби саме серед дітей.

У лютому в Україні має розпочатися масова вакцинація проти коронавірусу, і жителі отримуватимуть COVID-паспорти так само, як і громадяни Європейського Союзу. Протягом наступних 2 років планують зробити щеплення 50% населення.