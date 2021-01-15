Громадський транспорт готують до ускладнених погодних умов

Безпека на дорозі! В одному з міських АТП показали, як готують громадський транспорт до ускладнених погодних умов. Зокрема розповіли про процедуру прогрівання автобусів, заміни палива та — за необхідності — шин. Також запевнили, що всі машини в готовності працювати в негоду. А на непередбачувані випадки готовий план “Б”. Подробиці — у наступному сюжеті.

Транспорт до виходу на маршрут у час негоди у цьому АТП готують з ночі. Задля цього на зміну залучають додатковий склад водіїв. Приблизно з опівночі й до самого ранку вони чергують на автопідприємстві. Слідкують за прогрівом своїх автобусів. Для комфорту водіїв, на АТП збудували гуртожиток. Тут можна перепочити та побути в теплі.

Борис каже — ситуацію не можна вважати позаштатною, оскільки це трапляється кожного зимового сезону.

А взагалі готуватись до заморозків почали ще з листопада. Закупили близько 120 коліс на зимовій гумі й протягом сезону ще докупатимуть за необхідності. Придбали на цей період й спеціальне паливо, щоб уникнути проблем на дорозі.

Звісно на автопідприємстві готові й до аварійних випадків. Якщо зламалась пічка, або сів акумулятор — цьому дадуть лад у ремонтній зоні. На період негоди тут також працюють у посиленому режимі.

Взагалі ж на кожний маршрут по всьому місту виділять додаткових 20% транспорту, 10 з яких — резервні. Відповідно збільшать і кількість чергових водіїв.

Тож хуртовина та мінусова температура не мають стати на заваді роботі громадського транспорту, впевнені у мерії.