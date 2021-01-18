242 дні неймовірної стійкості, відваги та незламності українського духу

16 січня в Україні вшанували пам’ять загиблих захисників Донецького аеропорту. На честь кіборгів у Дніпровському музеї АТО запалили свічки.Подробиці — дивіться у нашому сюжеті.

Йому було 33, коли він пішов захищати Україну. Залишивши викладацьку діяльність, Іван Начовний відправився в найгарячіші точки. Там керував танковим взводом відомої 93-ї механізованої бригади. Разом із побратимами пройшов із Добропілля й аж до околиць Донецька. А потім цілих 100 днів боронив міжнародний аеропорт.

Кожен ранок починався із мінометних обстрілів, згадує Іван. Протягом дня по позиціях українських військових гатили ще більше. Страшно було завжди, але варіантів здатися ніколи не розглядали. Попри втому та виснаження, бійці стояли до останнього.

Демобілізувався Іван у березні 2015. Відтоді поступово повернувся до цивільного життя, але побратимів не забув. Вже у рідному Дніпрі розгорнув активну діяльність з допомоги військовим. А на честь тих, хто загинув, ініціював створення меморіалу.

Понад півтисячі свічок запалили на честь захисників Донецького аеропорту у Дніпровському музеї АТО. У такий спосіб вже третій рік вшановують пам’ять героїв, які 242 дні тримали оборону.

Віддати шану своїм побратимам прийшов Євгеній Нальота. Чоловік служив у дев’яносто третій бригаді та провів у Донецькому аеропорті 2 місяці. Як залишився живим — і досі не розуміє. Адже під постійними обстрілами доводилось не тільки виживати, а й давати відсіч. Згадує, тоді українських бійців вороги назвали “кіборгами” і недарма.

Через карантинні обмеження, на захід не запрошували гостей. Утім, за покликом серця люди все ж зібралися. Вони запалили свічки та вшанували пам’ять полеглих.