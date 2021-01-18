Уся сфера обслуговування вже має спілкуватися державною мовою

Обслуговування державною мовою. З 16 січня по усій країні персонал магазинів, заправок та салонів краси має спілкуватись з клієнтами українською. Використовувати ж іноземну можна лише на прохання гостя. Наш Єгор Ромахло намагався купити каву розмовляючи рідною мовою. Що з цього вийшло — дивіться далі.

Ані слова російською. У Дніпрі, як і по всій країні, сфера обслуговування вже мала б перейти на українську мову. На заправках, у кафе та супермаркетах з нами мають спілкуватись державною. Та як насправді — ми зараз перевіримо.

Першою ж на черзі стала ось ця ятка неподалік Європейської площі. Спробую придбати американо.

І одразу порушення. Вже на камеру продавчиня починає виправдовуватися.

Та одразу після виправдань — переходить у наступ.

Більш приємною вийшла розмова з ось цим баристою. Чоловік також готує каву у середмісті. Каже, обслуговує людей українською, хоча це для нього незручно.

Добре знають державну ось у цій кав’ярні. Українською навіть розповіли про різновиди кави.

Навіть назви страв на вітрині теж написані українською. Тож тут з мовою — повний порядок. А яка ситуація у супермаркетах? Перевіримо на знання державної касирів.

Основні фрази в касирів українською від зубів відскакують. Й не дивно — у цій мережі супермаркетів до нових правил обслуговування почали готуватись ще 3 місяці тому. Тож персонал, кажуть у керівництві магазину, готовий на 100%.

Покупці ж до нових правил ставляться позитивно. Мовляв, якщо живеш в Україні — маєш знати мову.

Ще однією надважливою ланкою сфери обслуговування є заправки. Спробуємо поповнити запаси пального на ось цій, неподалік монумента Слави.

Приємна пані гарно володіє українською. Каже, без проблем спілкується державною мовою на роботі, хоч у побуті й розмовляє російською.

Не відчуває дискомфорту від нової мовної ситуації й заправник Руслан. Каже, йому навіть подобається починати розмову з клієнтами українською.

Правознавці ж повідомляють, про штрафи за порушення нових норм обслуговування, поки що не йдеться. Якщо хтось подасть скаргу, підприємцю — максимум — випишуть попередження. Матеріальне ж покарання від 5 до майже 7 тисяч гривень застосовуватимуть ще нескоро.

Та от вже цього літа варто очікувати на ще одне мовне нововведення. З 16 липня мінімум 50% книжкового виробництва повинно бути державною мовою. Усі культурні та розважальні заходи теж мають проводитись українською. Виняток — події, пов’язані з національними меншинами та іноземцями.