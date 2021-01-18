17 січня найсучасніший електрометалургійний завод України Інтерпайп Сталь відзначив свій день народження. 9 років тому на підприємстві виготовили перші тони сталевої заготівки. Інтерпайп Сталь — це не тільки візитівка Дніпра, а й приклад технологічного металургійного заводу, де виробничий процес відповідає жорстким європейським вимОгам.

Інтерпайп Сталь став першим металургійним заводом, побудованим в Україні з нуля за роки незалежності. Його відкриття дозволило закрити застаріле мартенівське виробництво та суттєво покращити екологічну ситуацію в місті.

Інтерпайп Сталь збудовано італійськими фахівцями, тому від першого дня роботи завод відповідає жорстким європейським нормам. У порівнянні із мартенівським способом виробництва, викиди вуглецю у повітря зменшились у 10 разів, а забруднюючих речовин — у 2,5 раза. Місцеві мешканці кажуть, навіть не думали, що одного дня диму від мартенівських труб більше не буде.

Завод став однією із найбільших інвестицій у розвиток промисловості не лише Дніпропетровщини, а й України. Всього на будівництво підприємства та суміжних виробництв спрямували 1 млрд доларів. Багато чого робили вперше. Наприклад, вперше в Україні спеціально проклали підземну кабельну лінію високої напруги довжиною 17 км.

Свій досвід роботи на сучасному електросталеплавильному обладнанні фахівці Інтерпайп Сталі передають колегам з інших країн. Та навіть допомагають запускати схожі виробництва за кордоном. Оператор машини безперервного лиття сталі Олександр Майор брав участь у налаштуванні заводів у Хорватії та Мексиці.

Працювати на Інтерпайп Сталі престижно. Так повелося з першого дня, й лишилося до сьогодні. Євген Завічевський був одним з тих, що запускав нове виробництво. І за 9 років пройшов шлях від робітника до заступника директора заводу.

Сьогодні в Європі та Україні активно обговорюють впровадження зелених стандартів для промисловості. А тим часом Інтерпайп Сталь вже 9 років працює за найжорстокішими екологічними нормами. Саме за такими виробництвами — майбутнє світової металургійної промисловості.