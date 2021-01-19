Поліція отримала можливість штрафувати “євробляхерів”

Розширення повноважень! З 15 січня українська поліція отримала доступ до бази даних митниці. Це означає, що відтепер правоохоронці можуть зупиняти та виписувати штрафи “євробляхерам”. Склавши руки поліцейські не сиділи, тож вже випробували нову опцію. Як працює ця система, на скільки штрафуватимуть та яка процедура розмитнення й купівлі авто з ЄС — дивіться в репортажі Марка Ручки.

Харків став першим містом в Україні, де правоохоронці оштрафували власника “євробляхи” за порушення строків тимчасового ввезення автівки.

На чоловіка склали постанову за восьмою частиною 121 статті Кодексу адміністративних правопорушень. Сплатити за штраф доведеться — 8,5 тисяч гривень.

Дії правоохоронців у цьому випадку законні. Тепер вони мають ті ж самі повноваження, що і прикордонники. З легкістю перевіряють, хто завіз в Україну машину і чи не порушений транзитний період. Поліцейські можуть навіть побачити, в якому пункті пропуску автівка перетнула кордон.

Митною базою даних поки що оснащенні не усі регіони Україні. Для патрульних Дніпропетровщини також нововведення неактивні. Але ненадовго. До таких змін вже готовий Богдан — власник автівки з Європи. Чоловік став клієнтом компанії, яка ввезла машину в Україну легально. Каже.послуги менеджерів та власне розмитнення обійшлось в чималу суму. Але краще так, ніж потім виплачувати величезні штрафи.

Разом із новим законом про штрафи “євробляхерів”, було б непогано знизити ціни на розмитнення, каже автовласник. Саме за це береться громадська організація “Відновлення країни”. Її активіст Олександр розповідає — не один рік ведуть перемовини із владою. Держпосадовці наче погодились, що не вводитимуть ніяких каральних законів для водіїв “євроблях”, поки не створять ліпших умов, втім…

“Домовленостей не дотримались. І поліція почала штрафувати водіїв на євро реєстрації, не дочекавшись закону про доступне розмитнення.”

Справи власників машин з іноземною реєстрацією дійсно кепські, вважають експерти. Адже переоформити нелегально завезене авто — це затяжний та витратний процес.

Геннадій займається продажем автівок з-за кордону. Каже, якщо розглядати варіант придбання авто, прикладом з Польщі, то краще звертатись до спеціалізованих компаній.

Такі послуги вартують дорого. Більшу частину суми складає безпосередньо розмитнення. Вартість на кожну машину різна. Але в цілому доведеться сплатити прикордонній службі майже у два рази більше, за вартість самого авто.