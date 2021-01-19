На Дніпропетровщині +201 новий випадок COVID-19

Одужалих в кілька разів більше, ніж захворілих. Минулої доби в Україні підтвердили майже 4 тисячі випадків коронавірусу, натомість подолали хворобу понад 15 тисяч людей. Першість вже тривалий час тримає Київ, там і цього разу найбільше інфікованих — майже 650. На Дніпропетровщині ж зафіксували найменший показник за останній тиждень – 201 новий випадок. Докладніше про епідемію в Україні та світі — дізнавайтесь просто зараз.

3939 випадків коронавірусної інфекції підтвердили в Україні за минулу добу. Найбільше у Києві — майже 650 сотень. Саме столиця й тримає першість за кількістю інфікованих вже тривалий час. У лідери потрапили також Одеська та Запорізька області — там по 450 захворілих. На Дніпропетровщині ж +201 випадок.

“Подолали COVID-19 ще 1033 мешканці регіону. Завантаженість ліжок у госпітальних базах області – 30,1%.”

Найбільше інфікованих У Дніпрі – 86. По 30 у Кривому Розі та Кам’янському. Інформувати жителів регіону щодо дотримання карантинних заходів продовжують рятувальники. Спецавтомобілі курсують населеними пунктами.

За минулу добу в Україні було проведено понад 33 тисячі тестувань. За весь час епідемії — майже 6 мільйонів.

Український уряд вже починає готуватися до виходу з локдауну, який має закінчитися наприкінці цього тижня. Міністр освіти та науки вважає, що повністю до шкіл зможуть повернутися молодші учні, а також випускні 9 та 11 класи. Для всіх інших розглядається змішана форма навчання. Проте остаточного рішення ще немає. Це стосується і вишів.

Маємо тривожні новини з Китаю — там продовжує зростати число інфікованих коронавірусом після нового спалаху хвороби, який зафіксували днями. Так, за минулу добу в країні виявлено 118 нових випадків зараження.