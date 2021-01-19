Сотні мешканців Дніпра купалися в ополонках на Водохреще

Епідемія коронавірусу та люті морози не стали на заваді традиціям Водохреща. Попри рекомендації медиків, рятувальників та духівництва утриматися цьогоріч від святкових занурень, сотні мешканців Дніпра все ж купалися в ополонках. Чому люди вирішили не відмовлятися від випробувань організму крижаною водою — наші кореспонденти з’ясовували.

Центральний пляж Дніпра на Монастирському острові. Восьма ранку. Біля ополонки з десяток сміливців. Серед них і Дмитро. Чоловік безстрашно йде у крижану воду.

Одразу після занурення — із задоволенням ділиться враженнями. Моржує він не вперше, але робить це виключно раз на рік, на Водохреще.

Охочих випробувати себе крижаною водою тут ціла черга. Всі, як один, кажуть: холодно тільки під час занурення, а після — відчувається тепло та прилив сили.

А ось ця компанія поставилася до водохресного занурення дуже серйозно. Перш ніж роздягнутися, розігрівають м’язи.

І це не дивно, адже всі ці люди — так звані “моржі” й краще за всіх знають, як підготувати тіло до пірнань. Вони загартовуються протягом усього року. І жодними морозами їх не злякати.

І ось – члени федерації перевдягнулися й готові зануритися у воду. Стоять у купальниках при -15 градусах, неначе на сонячному узбережжі.

“Моржі” всі разом йдуть у воду. Від процесу, очевидно, отримують справжнє задоволення. По їхніх обличчях і не скажеш, що на вулиці лютий мороз.

І ось перша відчайдушна пані виходить на берег. Розпитуємо про відчуття після занурення.

Цьогоріч у Дніпрі місця для водохресних занурень не облаштовували — через епідемію, посилення карантину та сильні морози. Проте сотні містян вирішили не відмовлятися від купань. Ополонки робили самі у водоймах по всьому місту. До речі, традиція занурюватися у крижану воду не є церковним обрядом.