Крутогірний узвіз вкритий суцільною кригою

Після пориву на одній з центральних вулиць, водою затопило Крутогірний узвіз (це колишня вулиця Рогальова). Машини другий день поспіль буксують при підйомі. А дорожнє покриття вкрите суцільною кригою. Коли комунальники зможуть усунути проблему — дивіться далі в сюжеті.

Вечір понеділка, Крутогірний узвіз. Водії марно намагаються піднятися, утворюється затор. На дорозі суцільна ковзанка. Колеса пробуксовують, водії здаються та розвертають автівки.

А все через те, що на сусідній вулиці вночі стався порив. Крутогірний узвіз декілька годин заливало водою, яка при мінус п’ятнадцяти моментально перетворювалась на кригу. І хоча комунальники владнали все ще вчора вранці, наслідки аварії помітні й сьогодні.

Вулиця Сергія Єфремова — саме тут і стався порив. Проте на Крутогорному узвозі, поруч з епіцентром аварії, проїжджа частина доволі чиста.

Зовсім інша ситуація квартАлом нижче. Там і криги більше і нахил дороги сильніший. Дехто з водіїв “палить” гуму, щоб таки піднятися крутим підйомом.

Хоч, автовласники відмічають, сьогодні тут їхати трохи безпечніше.

Комунальники й до сьогодні боротимуться із наслідками аварії. Поки ми знімали цей сюжет, спецтехніка тричі проїхалася Крутогорним узвозом.

У мерії сподіваються, владнати ситуацію вдасться вже найближчим часом.

“Реагенти піщано-соляної суміші — вони не так швидко розтоплюють лід і сніг, як би це було за – 5, наприклад. Всі ми розуміємо, там дуже великий уклін. Тобто тут декілька факторів. Все під контролем, комунальники в курсі.”

Також фахівці застерігають: бути максимально уважними на будь-яких підйомах і спусках по місту. Приміром, виїжджати на реконструйований Селянський узвіз за наявності ожеледиці – заборонено.