У вогні загинула однорічна дитина

19.01.2021 19:02

Пожежа з трагічним фіналом. У Павлограді загинула однорічна дитина. Приватний будинок, де мешкала її родина, загорівся вранці. Палаючу оселю встигли покинути дорослі. Сусіди ж винесли з будинку 4-річного хлопчика. А от його молодшого братика врятувати не вдалось. Тіло маляти рятувальники знайшли у ліжку вже після ліквідації загоряння. Працівники ДСНС приїхали швидко, але переконані, їх викликали запізно — полум’я вже охопило все приміщення. За словами сусідів, господар будинку нехтував правилами безпеки під час розпалення пічки. До того ж ця родина знаходилась на обліку у соцслужбах.

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