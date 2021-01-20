Без неї важко уявити телебачення. Сьогодні відзначають День відеокамери. Прилад, що має усім знайомий вигляд, з’явився на ринку тільки у тисячу дев’ятсот вісімдесят другому році. Його представила компанія Sony Electronics. Й з того часу почався справжній бум популярності відеотехніки. Про історію приладів, що знімали та потім відтворювали зображення — розкаже наш Єгор Ромахло.

Увага — Ефір ! Ні, це не якась там гармата із “Зоряних війн” або декорація до будь-якого іншого фільму у жанрі фантастики. Це — справжня телевізійна камера. Хоч її востаннє й використовували років 30 тому. А ось вже сучасна техніка, якою зараз користуються на 11-у каналі.

Історія перших пристроїв для запису зображення починається ще наприкінці дев’ятнадцятого сторіччя. Авторами протокамери — а якщо бути точним — сінематографа були відомі брати Люм’єр. А ось і відео, яке вони зняли, уявіть собі, ще у 1896-у.

Звук камери тоді ще звісно не записували. Тому німий відеоряд зазвичай супроводжувала музика. Перші ж вдалі спроби наділити зображення “голосом” відбулися у 20-х роках минулого сторіччя. Яскравий приклад — фільм “Співак джазу”.

Перше ж кольорове зображення з’явилося вже у 1965. Поступово розвиток технологій дозволяв покращувати і якість картинки. На початку 90-х у сферу відеозапису прийшла диджиталізація — та запис ще довгий час вівся на касети. Пам’ятає, як це було й начальник апаратно-студійного комплексу 11 каналу.

За весь час роботи на телебаченні у пана Андрія зібралася ціла колекція найрізноманітнішого обладнання. Тут як професіональні камери, так й більш аматорська техніка.

З розвитком технологій камери ставали зручнішими та простішими у використанні. Однак, не потрібно забувати, що якість відзнятого матеріалу залежить не тільки від техніки.

Тож у день камер цілком резонно привітати й майстрів відеознімання — операторів. Тож бажаємо їм, аби їхній професійний інструмент ніколи їх не підводив.