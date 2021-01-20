Рятувальники закликають рибалок до обачності

Гарячий сезон для рибалок! Вже другий тиждень на Дніпропетровщині лютують морози. Чи не усі водойми області вкриті кригою. Це означає, що жоден затятий любитель зимової риболовлі не всидить вдома. Часто-густо таких відчайдух потім доводиться рятувати надзвичайникам через недотримання елементарних правил безпеки. Як не стати жертвою свого ж хобі — дивіться далі!

Житловий масив Червоний камінь — справжній осередок любителів зимової риболовлі. Просто посеред Дніпра десятки людей повибивали лунки та чекають на вдалий вилов. Переконавшись у власній безпеці, ми також вирішили вийти на кригу, щоб поспілкуватись із завзятими рибалками.

18-річний Ілля з ранку вже на кризі. Хлопець розповідає, саме зимова риболовля подобається найбільше. Тож на люті морози чекає з нетерпінням. Хобі Ілля можна сказати, що успадкував, адже рибалив з батьком змалечку. Тож знає усі тонкощі процесу та обов’язково дотримується правил безпеки.

Мотузка, плішня, теплий одяг та взуття — головні атрибути зимової риболовлі, каже пан Станіслав. Чоловік вже 50 років як не змінює своєму улюбленому заняттю. Твердить, лов на кризі — справа відповідальна. І жодному разі не можна влаштовувати тут алкогольні розваги, бо результат може виявитися летальним.

Про безпеку на воді в мінусову температуру не втомлюються нагадувати рятувальники. Кажуть, за минулий рік сталося 15 нещасних випадків на воді та загинуло 14 людей. Всьому виною необережність на кризі.

“Товщина льоду повинна бути мінімум 7 сантиметрів, зеленуватого відтінку. Виходячи, якщо чуєте що крига тріщить, потрібно повертатись. Ні в якому разі не бігти, повертатись у тому напрямку, з якого ви прийшли.”

Більш розгорнуті рекомендації можна знайти на сайті ДСНС у рубриці “Абетка безпеки”.

www.dsns.gov.ua

А от з агенції рибного господарства нагадують, що займатися зимовим виловом потрібно так, щоб не шкодити екології.

“Треба памятати про правила любительського та спортивного рибальства, не займатися браконьєрством. Також слід пам’ятати про зимову заборону вилову водних біоресурсів на зимувальних ямах.”

Дізнатися, де саме на Дніпропетровщини риболовля взимку заборонена — можна на ресурсі управління державної агенції рибного господарства.