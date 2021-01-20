Уряд встановив граничну вартість кубометра газу

6 гривень 99 копійок. Уряд встановив граничну вартість одного кубометра газу.Відтепер зміна постачальника блакитного палива стала ще актуальнішою.

Вибрати нового можна на сайті НКРЕКП. Далі треба перейти на ресурс обраної компанії й заповнити там заяву-приєднання. Процедура вимагає протягом 6 тижнів отримати остаточний рахунок від попереднього постачальника та розрахуватися із ним за 10 днів.

Зараз на ринку газу конкурують 50 гравців. Тож маєте змогу самі обрати найвигідніші умови.

www.nerc.gov.ua

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