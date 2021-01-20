Уряд встановив граничну вартість кубометра газу

20.01.2021 19:09

6 гривень 99 копійок. Уряд встановив граничну вартість одного кубометра газу.Відтепер зміна постачальника блакитного палива стала ще актуальнішою.

Вибрати нового можна на сайті НКРЕКП. Далі треба перейти на ресурс обраної компанії й заповнити там заяву-приєднання. Процедура вимагає протягом 6 тижнів отримати остаточний рахунок від попереднього постачальника та розрахуватися із ним за 10 днів.

Зараз на ринку газу конкурують 50 гравців. Тож маєте змогу самі обрати найвигідніші умови.

www.nerc.gov.ua

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
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