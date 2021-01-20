Як правильно підгодовувати птахів?

Сипати різноманітну крупу у годівниці. Саме так рекомендують підгодовувати птахів у люті морози. Інколи корм пернатих можна й урізноманітнювати. Як правильно допомагати пернатим та чи можна давати їм хліб? У деталях пташиного раціону розбиралась Софія Куценко.

Нещадні морози вдарили й на Дніпропетровщині. Потерпають від них не тільки люди, а і природа. Особливо у ці дні страждають птахи. Та чи можливо полегшити їхнє життя?

Зранку — на підвіконні, а увечері — на вулиці у годівниці. За таким графіком Анастасія підгодовує птахів узимку. Допомагає пернатим ще змалечку, відтоді, коли у школі зробила свою першу годівничку. Разом із батьком місце пташиного прийому їжі облаштували на подвір’ї. Тепер смаколики там залишають ще й сусіди.

Але підгодовувати птахів потрібно правильно, попереджають фахівці. Найкращим варіантом їжі для пернатих стануть крупи: кукурудзяна, пшенична та ячна. А ще — корм для папужок чи канарок. Також пернатих можна пригощати несмаженим подрібненим арахісом, насінням та волоськими горіхами, інколи — несолоним салом. Та у жодному разі не можна давати хліб.

Крім того, важливим є і місце, куди сиплять корм. Краще це робити у годівницях чи у тих локаціях, де пригощають крилатих регулярно. До нових годівничок птахи звикають близько тижня, а потім злітаються туди щодня.

“Важлива постійність наявності корму. Тобто весь складний період птах має розуміти, що в даній локації він знайде собі їжу.”

Якщо ж ви щойно вирішили підгодувати пташку і не плануєте більше це робити – краще і не починати.

“Не можна привабити птахів на деякий час і у 20-градусний мороз, за якихось обставин, не підгодовувати птахів. Це може призвести до фатальних наслідків, загибелі птахів.”

Ми ж разом з Анастасією теж вирішили погодувати птахів, дотримуючись правил. Місце обрали досить популярне — парк Глоби. Тут завжди повно качок і голубів, а також людей, що приносять їм попоїсти.

До речі, навіть у такі морози птахи не мерзнуть. Ті, які залишають у наших широтах на зимівлю, пристосовані до мінливої погоди. Головна умова виживання пернатих — саме наявність їжі.