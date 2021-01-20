На Дніпропетровщині за добу від коронавірусу померли 19 хворих

В Україні за останню добу зафіксовано 4 383 нових випадки коронавірусу. У порівнянні з попереднім тижнем, ці показники значно нижчі. Минулої середи інфікованих було на дві тисячі більше. Така сама тенденція і на Дніпропетровщині. Хоча показник летальних випадків за останню добу у нас найвищий по країні — лікарі не змогли врятувати 19 осіб. Зазвичай причиною ускладнень стають пізнє звернення та супутні хвороби. Щодо госпітальних баз, то вони в повній готовності.

Зростання летальних випадків від COVID-19 фіксується по всьому світу. За весь час пандемії вже понад 2 мільйони жертв цієї хвороби. Раніше в групу ризику входили люди після 60. Але зараз, принаймні в Україні, коронавірус має негативний перебіг у значно молодших пацієнтів.

Для українців можуть запровадити паспорти вакцинації. Про таке заговорили у профільному Комітеті Верховної Ради. З аналогічною заявою виступив і головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він твердить, що система дозволить оперативно видавати довідки про щеплення, коли на міжнародному рівні запровадять паспорти вакцинації. Й додав, що придбати вакцину самостійно українці зможуть не раніше другого півріччя цього року. А от за державний кошт планують розпочати щепити населення в лютому.

Тим часом Євросоюз планує вакцинувати від коронавірусу сімдесят відсотків дорослого населення вже до літа. Надлишки ж препарату — передати бідним країнам. А українці все менше хочуть вакцинуватись, навіть безкоштовно. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи “Рейтинг”. А от опитування щодо локдауну показали, що більша частина суспільства його підтримує і вважає дієвим.