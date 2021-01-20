Винесено вирок вбивці Олександра Усачова

Індустріальний суд Дніпра обрав міру покарання чоловіку, що майже рік тому збив людей на пішохідному переході Слобожанського проспекту. В тій аварії загинув відомий ведучий та шоумен Дніпра Олександр Усачов. Маленька донька, яку він ніс на плечах, дивом залишилася живою. Судовий процес тривав майже рік. Родина загиблого вимагала найвищої міри покарання. Таїсія Скрипник розкаже деталі.

Пішохідний перехід на розі Слобожанського проспекту та вулиці Воронезькій. Саме тут майже рік тому насмерть збили народного улюбленця, ведучого свят Олександра Усачова. Сьогодні Індустріальний суд Дніпра має ухвалити остаточне рішення щодо вироку ймовірному вбивці шоумена.”

Йому тільки-но виповнилося 30. Олександра Усачова добре знали мешканці лівобережжя, він був зіркою “Райончику”, улюбленцем дітей. Його життя перервалося 16 лютого 2020-го, коли він разом із 4-річною донькою переходив дорогу на зелене світло. Автомобіль Ауді раптово вилетів на зустрічну смугу та на повному ходу зніс пішоходів. Саша загинув на місці, маленька Надія дивом вижила.

Маже рік родина судилася з винуватцем аварії та вимагала йому найвищої міри покарання. Друзі, знайомі та просто небайдужі мешканці приходили на кожне засідання та влаштовували акції з вимогою нарешті винести вирок вбивці Саші.

Сьогодні суд має поставити крапку у цій справі. Обвинувачений — раніше судимий Михайло Дубовиков своєї вини так і не визнав. Однак, за словами прокура, доказів, що саме він того дня був за кермом ауді, достатньо.

Після двогодинних дебатів та наради суд нарешті оголошує кінцевий вирок.

“Суд ухвалив Дубовікова Михайла Борисовича визнати винним у вчиненні злочину та призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років.”

Крім того, Дубовіков має виплатити моральну компенсацію дружині, доньці та матері загиблого.

З самого початку за процесом пильно стежить народний депутат України Дмитро Кисилевський. Він взяв справу під особистий контроль, направляв звернення до Нацполіції, Генеральної прокуратури та поліції Дніпропетровської області з вимогою не дати загальмувати вирок винуватцю ДТП.

26 січня Олександру Усачову виповнився б тридцять один. На пам’ять про доброго та світлого ведучого в індустріальному районі звели сквер, який назвали його іменем.