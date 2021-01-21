Історичний музей запровадив День селфі онлайн

Селфі у музеях — це не лише можливість похизуватися у соцмережах, а й міжнародна культурна акція, яка зазвичай відбувається саме цими днями. Цього січня фотографуватися з експонатами неможливо через локдаун. Втім співробітники Історичного музею придумали, як додержатися традиції. Вони запустили день селфі онлайн! Про музейні ініціативи знає Ірина Каблоцька.

Це фотокамера Герц. Показати унікальний експонат з фондів Історичного музею планували саме на День музейного селфі. Він пасує до теми, бо це фотоапарат.Та через карантинні обмеження, подивитися на цю цікавинку можна лише онлайн.

Щороку Історичний музей зі всіма його філіалами робив третю середу січня справжнім днем відкритих дверей. Тепер двері зачинені, але термін акції продовжено до 25 січня.

На сторінці вже з’явилися “перші ластівки”.

Головна умова участі у конкурсі “музеумселфі” це обов’язкове позначення публікації хештегами: #музеум #селфідей #музеумселфі та #ДНІМ.

Тих, в кого буде найбільша кількість переглядів та позитивних відгуків, очікують нагороди. Теж унікальні. Такі флеш накопичувачі у вигляді скульптурки, та ще багато чого.

Все для того, щоб відвідувачі музею легко перенесли розлуку з виставковими залами. Відзначать завершення локдауну теж, як треба.

До дня закоханих 14 лютого, тут готують експозицію за назвою “Музейні Амури”. Деякі частини виставки планують втілити як в живому форматі, так і в віртуальному, який вже виправдав себе.

Історії кохання охоплюють період від найдавніших часів до сьогодення, каже Дмитро Мурадов. І додає ще багато анонсів майбутніх цікавих заходів. Їх можна передивитися на сайті музею. А саме цими днями краще прогулятися до нього. Можливо, захочеться зробити селфі з цими знайомими персонажами у незвичайних капелюхах. Дивіться, вони чекають.