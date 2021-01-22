Тисячу примірників Акту Злуки сьогодні роздавали на десяти локаціях у Дніпрі

22.01.2021 18:56

У такий спосіб у місті відзначили 102 річницю з проголошення Дня Соборності України. Разом із копією угоди про об’єднання УНР та ЗУНР містяни отримували й маленькі державні прапори.

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