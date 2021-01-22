У Дніпрі перевірили перевізників, що працюють з початку року

Відірвані сидіння, запаски у салоні та засилля бруду. У Дніпрі провели чергову перевірку громадського транспорту. Цього разу під приціл інспекторів потрапили перевізники, які почали працювати на маршрутах зовсім віднедавна — з початку 2021 року. Хто ж пройшов ревізію без зауважень, а хто ні — бачив наш Єгор Ромахло.

Свою ревізію інспектори департаменту транспорту розпочали з Успенської площі. Тут кінцева зупинка близько десятка автобусних маршрутів. Першим у черзі на перевірку №115. І одразу порушення.

Усі недоліки записують в акт перевірки.

Та водій автобусу своєї провини тут не бачить. Мовляв, то все пасажири руйнують салон.

А от вже у наступному автобусі на тому ж маршруті генерального прибирання не було дуже давно.

Аналогічна ситуація і зовні. Автобус настільки брудний, що навіть не видно ані номеру, ані трафарету з назвою маршруту. Водій кидається виправляти порушення просто під час перевірки.

Кермувальнику ж залишається лише виправдовуватися.

На черзі маршрут №136-А, кінцева зупинка якого знаходиться неподалік автостанції Новий центр. І у першому ж автобусі геть розламані сидіння.

Та ще й запаска прямо у салоні. А це грубе порушення правил перевезень.

Та у водія на це питання зовсім інша думка.

Окрема історія — пасажирський автобус Дніпро-Кам’янське, що спокійно собі набирає пасажирів біля Нового центру. Хоча усі міжміські перевізники вже давно мали б переїхати на лівобережну автостанцію. У цьому випадку інспектори нічого зробити не можуть, адже це зона відповідальності області.

Сам водій автобусу ситуацію не коментує. Лише радить звернутись до його керівництва.

Загалом під час сьогоднішньої перевірки інспекторами департаменту транспорту було виявлено понад два десятки порушень. Три автобуси ж взагалі зняли з маршрутів до усунення недоліків.