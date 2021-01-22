Комунальники Дніпра збивали бурульки

22.01.2021 18:48

+3 вдень та -10 вночі! Різкий перепад температури може спричинити крижаний колапс. З найнебезпечнішого — бурульки на дахах будинків, які ненароком можуть впасти перехожим на голови. Аби запобігти таким випадкам комунальники Дніпра вирушили у рейд. Перевіряли, чи не покрились покрівлі кригою та за необхідності — ліквідовували загрозу. Подробиці — далі.

Тільки вчора у Дніпрі були заморозки, а сьогодні ж — плюсова температура. Тож комунальники почали обстежувати будинки на наявність бурульок. Зачищати дахи почали з Центральної вулиці міста. А саме збили велику бурульку на даху п’ятиповерхівки. Задля цього скористались двома автовежами, оренда однієї на годину роботи обійшлась в 600 гривень. Втім кажуть, наразі ситуація по місту не ускладнена.

Пані Наталя каже, різка зміна погодних умов її збентежила. Оскільки розуміє, що дороги будуть слизькими, а дахи будинків вкриються кригою. Те, що працівники ЖКГ оперативно зреагували, жінку тішить.

В мерії ж нагадують — за ці послуги відповідальні балансоутримувачі самих будівель, тож обслуговування дахів їхній прямий обов’язок.

Також в департаменті житлового господарства не забувають і про слизьку дорогу, яка утворилась внаслідок перепаду температур. З проханням посипати спеціальною сумішшю дороги щоденно надходять до десятка викликів.

Якщо ви помітили небезпечні бурульки на даху будинку, або не посипану слизьку дорогу — телефонуйте на гарячий номер Дніпровської міськради.

056 732 12 12

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