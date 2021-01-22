В області 414 нових хворих на коронавірус

Одужалих від коронавірусу за минулу добу у 2,5 раза більше за число нових пацієнтів. А їх в Україні виявили понад 5 тисяч. Дніпропетровщина ж цього разу у лідерах за кількістю нових хворих. Втім, кажуть місцеві фахівці, ситуація під контролем. А в Києві вирішили самотужки закупати вакцину проти коронавірусу. Про все це докладно — у наступному сюжеті.

Дніпропетровщина знову у лідерах за кількістю нових хворих за минулу добу. + 414. Половина — у Дніпрі. Загальна статистика поширення коронавірусу, кажуть фахівці лабораторного центру, дещо знизилась. Однак цифра все одно значна — понад 2тисячі випадків за попередній тиждень.

За останню добу в Україні кількість захворілих зросла на понад 5 тисяч. Найбільша кількість нових інфікованих у Києві — понад пів тисячі, в Дніпропетровській області – 414, Львівській 370, Запорізькій – 350 та Київській – 313. Завдяки введенню жорсткого карантину, кажуть у МОЗ, вдалося на початковій стадії збити хвилю розповсюдження COVID-19 в Україні, початок якої прогнозувався після новорічних свят.

Тим часом у столиці вирішили не чекати централізованого постачання вакцини та почали самостійно домовлятися з кількома американськими та європейськими компаніями-виробникам. Мова йде про 1 мільйон доз препарату для щеплення 500 тисяч киян з найуразливіших категорій.

Віталій Кличко повідомив, що він подає на розгляд депутатів проєкт рішення про внесення змін до програми “Здоров’я киян” на 2021 рік. Це дозволить коштом міського бюджету закупити вакцину та щепити зазначені категорії містян.