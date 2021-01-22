Жителі будинку на проспекті Богдана Хмельницького потерпають від неякісного опалення

З холодними батареями та пліснявою на стінах. Жителі будинку на проспекті Богдана Хмельницького, 104 потерпають від неякісного опалення. З початку сезону тепло до них не доходить. Через це на вогких стінах почала виступати чорна цвіль. Виправити ситуацію намагаються за допомогою електричних радіаторів. Як мешканці борються за право жити у нормальних умовах — далі у сюжеті.

Вже третій місяць жителі 9-поверхівки на Богдана Хмельницького, 104 мріють про нормальне теплопостачання. Люди скаржаться — теплоносій то з’являється в їхній системі, то зникає, не встигаючи навіть прогріти радіатори.

Через це температура у квартирах ледве досягає 15 градусів. Мешканці, хто може собі дозволити, купляють електричні обігрівачі, інші ж — мерзнуть.

Аби якось покращити проходження теплоносія по трубах, жителі почали вигадувати власні методи. Сергій щодня спускає повітря у системі, як при першому запуску. Якщо ж цього не робити, каже, по всьому стояку батареї холодні.

На відміну від власне тепла, платіжки за нього приходять вчасно та без перебоїв.

Зацвилили стіни й стелі в інших кімнатах, навіть подушки — й ті довелося викинути, розповідає Ірина. Допомогти жителям розв’язати цю проблему не можуть в жодній службі.

Спрямували й колективні скарги до теплопостачальника КП “Теплоенерго” та до обслуговуючої компанії будинку “Дніпроград-2”. Та відповіді так і не отримали.

З питанням – що ж відбувається? — ми звернулися до теплопостачальника, комунального підприємства “Теплоенерго”. Там повідомили — вийшов з ладу теплообмінник, проблему мають усунути у найближчі два дні.

Попри це юристи радять мешканцям не спускати ситуацію на гальмах й обов’язково фіксувати всі порушення у постачанні комунальних послуг.

Температура в приміщенні нижча за встановлені норми — це також порушення. Можна у вільній формі скласти акт, підписати його разом із сусідами та відправити теплопостачальнику. Адже закон передбачає зниження оплати за тепло, коли його не надають у повному обсязі. Якщо ж компанія відмовиться зменшити вартість послуги або компенсувати збитки — домогтися цього можна у судовому порядку.