На Дніпропетровщині 136 хворих на коронавірус

Україна виходить із січневого локдауну з досить непоганою статистикою. Минулого тижня нових випадків COVID-19 зареєстровано на 14 тисяч менше, ніж позаминулого. Від понеділка повертається гнучкий карантин. Тобто такі самі правила, що були запроваджені до 8 січня. Певні обмеження є, але вони не такі жорсткі. Про них, а також про ситуацію щодо коронавірусу — дивіться в наступному сюжеті.

За минулу добу офіційно зафіксовано понад 2,5 тисячі нових випадків COVID-19. Причому одужалих у два рази більше. Госпіталізували понад тисячу осіб, 63 пацієнти врятувати не вдалося. Найбільше хворих додалося в Запорізькій, Івано-Франківській, Одеській та Чернівецькій областях. На Дніпропетровщині ж добовий показник склав 136 інфікованих. Майже 100 з них — мешканці Дніпра. 375 пацієнтів знаходяться в стаціонарних умовах.

Найтяжчих хворих везуть у лікарню Мечникова. Зараз в ковідному відділені 41 пацієнт. Особливо важко, кажуть, лікувати майбутніх мам.

Медики закликають не розслаблятися, а дотримуватися всіх необхідних правил. Нагадують, що майже всі зараження відбуваються не на відкритому повітрі.

За словами Міністра охорони здоров’я, січневий локдаун приніс свої результати — знизив циркуляцію коронавірусу серед населення. Тепер Україна повертається до гнучкого карантину, який також передбачає обмеження, в тому числі й в закладах освіти.

Також в кафе та ресторанах ніяких банкетів. Кінозали та театри мають бути заповнені на 50%, а в транспорт повинен перевозити пасажирів тільки сидячі. Ці правила діятимуть до кінця зими. Людям, які відчувають бодай найменші симптоми респіраторного захворювання, радять якнайшвидше звертатися до сімейного лікаря.

По всій країні працюють 2373 дослідницькі лабораторії. Їхні адреси ви можете знайти на сайті МОЗ.