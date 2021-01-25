СБУ викрили інтернет-злочинця, який закликав до державної зради

Кіберфахівці СБУ викрили інтернет-злочинця, який поширював соціальними мережами заклик до порушення територіальної цілісності України. В основному, це були матеріали на підтримку російських бойовиків та анексії Криму.

Сам фігурант родом з Донеччини. Як виявилося пізніше, в нього були ще й подільники. До злочинного угрупування агітаторів входили мешканці Херсонської, Полтавської та Закарпатської областей. Наразі триває досудове розслідування.

“Під час обшуку за місцем проживання агітатора правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, які він використовував у протиправній діяльності. Лінгвістичною експертизою підтверджено належність виявленого контенту до матеріалів, які становлять загрозу державній безпеці.”